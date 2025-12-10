İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 10 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

10 Aralık'ta kentin çeşitli bölgelerinden hissedildiği öne sürülen sarsıntılar, vatandaşların dikkatini bir kez daha "son depremler" listesine yöneltti. Kısa süre içinde artan paylaşımlar, İstanbul'da gerçekten bir hareketlilik olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı. Resmî açıklamalar beklenirken gözler yetkili kurumlarda. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor. Ülkenin dört bir yanına yerleştirilen hassas sensörler sayesinde kaydedilen yer titreşimleri, saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" ekranına aktarılıyor. Kandilli'nin yüksek doğrulukla çalışan izleme sistemleri, en zayıf sarsıntıları bile tespit ederek kamuoyuyla paylaşıyor. Depremlere dair hızlı ve güvenilir bilgi arayan vatandaşlar için kurumun güncel verileri hâlâ başlıca referans niteliğinde.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afad tarafından yayımlanan son depremler listesinde; meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve zaman bilgisi açık bir şekilde yer alıyor. Kurumun yıl boyunca sürdürdüğü 7/24 izleme çalışmaları, vatandaşların doğrulanmış verilere en hızlı şekilde ulaşmasını sağlıyor. Afad, düzenli veri akışıyla sosyal medyada oluşabilecek bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini amaçlıyor.

10 ARALIK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

10 Aralık 2025 Çarşamba sabahı İstanbul'un çeşitli ilçelerinden "kısa süreli bir sarsıntı" hissedildiğine dair paylaşımlar hızla yayılmaya başladı. Özellikle yüksek binalarda yaşayan bazı vatandaşlar, anlık bir titreşim etkisi algıladıklarını belirterek akıllara yine aynı soruyu getirdi: "İstanbul'da deprem mi oldu?"

Sosyal medyada artan yorumların ardından gözler, her zaman olduğu gibi Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi duyurularına çevrildi. Yetkili kurumlar, doğrulanmamış iddiaların hızla yayılabileceğine dikkat çekerek son durumun yalnızca resmî kaynaklardan takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Kurumlar, kesinleşmeyen bilgilere itibar edilmemesi konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.