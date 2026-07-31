İstanbul ÇATALCA su kesintisi! 31 Temmuz-1 Ağustos İSKİ Çatalca su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Çatalca su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 31 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Çatalca ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 31 Temmuz İstanbul Çatalca su kesintisi saatleri...
Çatalca su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 31 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 31 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...
ÇATALCA SU KESİNTİSİ
İSKİ Çatalca su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: YALIKÖY MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 31.07.2026 13:41:56
Tahmini Bitiş Tarihi: 31.07.2026 18:00
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