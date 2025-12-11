Haberler

İstanbul BEYOĞLU su kesintisi! 11-12 Aralık İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beyoğlu ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Aralık İstanbul Beyoğlu su kesintisi saatleri...

Beyoğlu su kesintisi bilgileri paylaşıldı.

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

İSKİ Beyoğlu su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: KAPTANPAŞA MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: BEDAŞ ENERJİ KESİNTİSİ

Başlama Tarihi: 11.12.2025 15:02:03

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.12.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
title