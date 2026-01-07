Haberler

İstanbul BEYLİKDÜZÜ su kesintisi! 7-8 Ocak İSKİ Beylikdüzü su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BEYLİKDÜZÜ su kesintisi! 7-8 Ocak İSKİ Beylikdüzü su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ Beylikdüzü su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beylikdüzü ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Ocak İstanbul Beylikdüzü su kesintisi saatleri...

Beylikdüzü su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ

İSKİ Beylikdüzü su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: KAVAKLI MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 07.01.2026 11:31:14

Tahmini Bitiş Tarihi: 7.01.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

