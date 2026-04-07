İstanbul BEYKOZ su kesintisi! 7-8 Nisan İSKİ Beykoz su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Beykoz su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beykoz ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Nisan İstanbul Beykoz su kesintisi saatleri...
Beykoz su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...
BEYKOZ SU KESİNTİSİ
İSKİ Beykoz su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: RİVA MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 07.04.2026 11:38:18
Tahmini Bitiş Tarihi: 7.04.2026 20:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185