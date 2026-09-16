Haberler

İstanbul BEYKOZ su kesintisi! 16-17 Eylül İSKİ Beykoz su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BEYKOZ su kesintisi! 16-17 Eylül İSKİ Beykoz su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
+56 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSKİ Beykoz su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beykoz ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Eylül İstanbul Beykoz su kesintisi saatleri...

Beykoz su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

BEYKOZ SU KESİNTİSİ

İSKİ Beykoz su kesintisi listesi açıklandı: 

Baklacı Mah. / Beykoz

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

16.09.2026 12:07

Tahmini Bitiş

16.09.2026 19:00

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Eşini çalıştığı markette öldürüp aynı silahla intihar etti

Eşini çalıştığı markette öldürüp aynı silahla intihar etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pilot kıyafeti giyip İstanbul Havalimanı'ndan ayrılan uyuşturucu kuryesinin Bulgaristan'a kaçtığı ortaya çıktı

Yer İstanbul Havalimanı! Pilot kılığına girip öyle kaçtı
Batman’da kaçakçılık operasyonları: 2 gözaltı

Batman'da iki adrese baskın! 800 bin makaron ele geçirildi
Deniz Undav'a kötü haber! Günleri sayıyordu, hayatının şokunu yaşadı

Günleri sayıyordu, hayatının şokunu yaşadı
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti

Et ürünlerinin satışında kurallar sil baştan! O ifade artık yasak

Silivri'de batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan, Hatay'da toprağa verildi

13 gün süren bekleyiş bitti! Kaptanın kızından yürek yakan sözler
Anthony Taylor Süper Lig'deki tartışmalı pozisyonları tek tek inceledi

Bu pozisyonların hepsine son nokta koyuldu
Galatasaray'da deprem! Son transferin testleri şoke etti

Galatasaray'da deprem! Son transferin testleri şoke etti