İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 9-10 Nisan İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9-10 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 9-10 NİSAN 2026

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Gaziosmanpaşa

9 Nisan 2026 tarihinde Fevzi Çakmak ve Şemsipaşa mahalleleri ile Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde yer alan birçok sokakta saat 09.00 ile 15.00 arasında abone bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı bölgelerde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve yük bölümü çalışmaları sebebiyle kesinti devam edecektir.

10 Nisan 2026 tarihinde Hürriyet, Yeni Mahalle ve Şemsipaşa mahallelerinde yer alan çok sayıda sokakta saat 08.00 ile 17.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

9 Nisan 2026 tarihinde Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Kınalıtepe Sokak’ta saat 09.00 ile 13.00 arasında, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde ise saat 10.00 ile 14.00 arasında abone bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Nisan 2026 tarihinde Haznedar Mahallesi Yıldız Sokak’ta saat 08.00 ile 12.00 arasında ve Sanayi Mahallesi’nde bazı sokaklarda saat 09.00 ile 13.00 arasında abone bağlantısı nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Esenyurt

9 Nisan 2026 tarihinde Gökevler Mahallesi’nde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle, Fatih Mahallesi’nde saat 09.00 ile 12.00 arasında abone bağlantısı sebebiyle ve Akşemsettin, İncirtepe ile İnönü mahallelerinde saat 13.30 ile 17.30 arasında bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Nisan 2026 tarihinde Yunus Emre, İncirtepe ve İnönü mahallelerinde saat 08.30 ile 12.30 arasında bakım çalışması yapılacaktır. Aynı gün Gökevler ve Talatpaşa mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında hem trafo merkezi hem de havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bayrampaşa

9 Nisan 2026 tarihinde Yıldırım Mahallesi’nde bulunan çeşitli sokaklarda saat 08.00 ile 15.00 arasında abone bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Nisan 2026 tarihinde Altıntepsi, Terazidere, Vatan, Orta Mahalle ve Yıldırım mahallelerinde yer alan birçok sokakta saat 08.00 ile 15.00 arasında abone bağlantısı sebebiyle kesinti uygulanacaktır.

Sultangazi

9 Nisan 2026 tarihinde Esentepe Mahallesi’nde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve yük bölümü çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Nisan 2026 tarihinde 50. Yıl, Sultançiftliği, Eski Habipler ve Cebeci mahallelerinde yer alan çeşitli sokaklarda saat 10.00 ile 15.00 arasında abone bağlantısı ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Avcılar

9 Nisan 2026 tarihinde Gümüşpala, Mustafa Kemalpaşa ve Üniversite mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Nisan 2026 tarihinde Gümüşpala ve Denizköşkler mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone bağlantısı sebebiyle kesinti uygulanacaktır.

Beşiktaş

9 Nisan 2026 tarihinde Gayrettepe Mahallesi’nde yer alan bazı sokaklarda saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.