İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 30 Nisan-1 Mayıs İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar

Merkez Denizköşkler Mahallesi’nde Dr. Sadık Ahmet, Dilek, Ersoy, Mert, Reyhan, Zafer, İyibaş, Şehit Serhat Şanlı ve Şen sokaklarında 30 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçelievler

Kocasinan Merkez Mahallesi’nde 30 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Hürriyet Mahallesi’nde Dumlupınar, Hürriyet, Mahmutbey ve Sümbül sokaklarında saat 10.00 ile 14.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları sebebiyle kesinti uygulanacaktır.

Yine Hürriyet Mahallesi’nde Ahmet Yesevi, Akpınar, Ceylan 1, Horasan, Hürriyet, Hisar, Kavaktepe, Papatya, Pınarlı 1, Söğüt, Yiğit, Önder, Şafak ve Şahin 1 sokaklarında saat 12.00 ile 18.00 arasında aynı gerekçeyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Ayrıca Bağcılar ilçesi Hürriyet Mahallesi 128. Sokak da bu kesintiden etkilenecektir.

Başakşehir

Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi’nde 30 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beylikdüzü

Yakupolu Mahallesi’nde 66, 68 ve Barış sokaklarında 30 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler

Oruçreis Mahallesi’nde 591, 592, 596, 598, 608, 609, 610, 611, 612, 619, 620, 622, 623 ve 625. sokaklar ile Aydın, Ege ve Karadeniz sokaklarında saat 09.00 ile 12.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Birlik Mahallesi’nde 810, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 824, 825, 826, 827 ve 828. sokaklar ile Bahadır, Fatih Sultan Mehmet, Karaoğlanoğlu ve Mehmet Akif Ersoy sokaklarında saat 10.00 ile 18.00 arasında deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

Haznedar Mahallesi’nde Bahçe, Ergene, Kınalı ve İlkyuva sokaklarında saat 07.30 ile 11.30 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı mahallede Ergene, Kınalı, Ordu ve Sönmez sokaklarında saat 08.00 ile 12.00 arasında benzer çalışmalar sebebiyle kesinti yapılacaktır.

Akıncılar Mahallesi’nde Cam, Çelik, Çeliktürk ve Çevik sokakları ile Haznedar Mahallesi’nde Aras, Latif, Meriç, Osmanpaşa ve Rüzgarlı sokaklarında saat 09.00 ile 13.00 arasında abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sarıyer

Uskumruköy Mahallesi’nde 30 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ferahevler Mahallesi’nde Kaya, Mecidiye, Yalçın, Yenibahar Çıkmazı, Çam Sakızı ve Çayırgüzeli Çıkmazı sokakları ile Adnan Kahveci, Ateş Çiçeği, Fişek, Çayır Alan ve Şahin sokaklarında saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.