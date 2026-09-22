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İstanbul İSKİ su kesintisi! 22 Eylül İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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İstanbul İSKİ su kesintisi! 22 Eylül İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 22 EYLÜL

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. 

Yenişehir Mah / Ataşehir

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

22.09.2026 14:26

Tahmini Bitiş

22.09.2026 18:00

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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