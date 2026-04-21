İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 21-22-23 Nisan İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 21 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

21 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Merkez Boğazköy İstiklal ve Yunus Emre mahallelerinde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı ilçede 22 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Merkez Anadolu, Atatürk, Boğazköy İstiklal ve Yunus Emre mahallelerinde yine kapsamlı bakım çalışması sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

22 Nisan 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Yıldıztepe Mahallesi’nde abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Bayrampaşa

21 Nisan 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Yıldırım ve Kocatepe mahallelerinde abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 08.30 ile 17.00 arasında Cevatpaşa ve Yıldırım mahallelerinde kapsamlı bakım çalışması sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır. 22 Nisan 2026 tarihinde saat 08.30 ile 17.00 arasında Kartaltepe ve Yıldırım mahallelerinde kapsamlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beylikdüzü

22 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Sahil Mahallesi’nde abone ve şube bağlantısı çalışması sebebiyle elektrik kesintisi olacaktır.

Esenler

21 Nisan 2026 tarihinde saat 08.30 ile 17.00 arasında Turgut Reis Mahallesi’nde önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. 22 Nisan 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Fatih Mahallesi’nde abone ve şube bağlantısı çalışması sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

21 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Selahaddin Eyyubi ve Örnek mahallelerinde yeni orta gerilim tesisi çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 13.30 ile 17.30 arasında Sultaniye Mahallesi’nde kapsamlı bakım çalışması sebebiyle elektrik kesintisi olacaktır.

Gaziosmanpaşa

21 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Pazariçi ve Barbaros Hayrettin Paşa mahallelerinde abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. 22 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Kazım Karabekir Mahallesi’nde aynı kapsamda elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kağıthane

22 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Merkez Mahallesi’nde ekonomik ömrünü tamamlayan altyapının yenilenmesi çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sultangazi

21 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Uğur Mumcu Mahallesi’nde abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. 22 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Cebeci ve 50. Yıl mahallelerinde hem abone bağlantısı hem de kapsamlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün bazı bölgelerde kesinti süresi saat 18.00’e kadar devam edecektir.