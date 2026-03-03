İstanbul BAYRAMPAŞA su kesintisi! 3-4 Mart İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bayrampaşa ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Mart İstanbul Bayrampaşa su kesintisi saatleri...
BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ
İSKİ Bayrampaşa su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: CEVATPASA MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 03.03.2026 16:36:08
Tahmini Bitiş Tarihi: 3.03.2026 18:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185