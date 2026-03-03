Haberler

İstanbul BAYRAMPAŞA su kesintisi! 3-4 Mart İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BAYRAMPAŞA su kesintisi! 3-4 Mart İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bayrampaşa ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Mart İstanbul Bayrampaşa su kesintisi saatleri...

İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu.

BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ

İSKİ Bayrampaşa su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: CEVATPASA MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 03.03.2026 16:36:08

Tahmini Bitiş Tarihi: 3.03.2026 18:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul BAYRAMPAŞA su kesintisi! 3-4 Mart İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Onur BAYRAM
500

