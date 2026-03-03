İstanbul BAYRAMPAŞA su kesintisi! 3-4 Mart İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bayrampaşa su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ

İSKİ Bayrampaşa su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: CEVATPASA MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 03.03.2026 16:36:08

Tahmini Bitiş Tarihi: 3.03.2026 18:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185