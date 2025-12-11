Haberler

İstanbul BAYRAMPAŞA su kesintisi! 11-12 Aralık İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bayrampaşa ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Aralık İstanbul Bayrampaşa su kesintisi saatleri...

Bayrampaşa su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ

İSKİ Bayrampaşa su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: CEVATPAŞA MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: BEDAŞ ENERJI KESİNTİSİ

Başlama Tarihi: 11.12.2025 15:02:03

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.12.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

