İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ 2026: İstanbul'da Bayram namazı saat kaçta?
Kurban Bayramı’nın manevi atmosferi yaklaşırken İstanbul’da bayram sabahına dair hazırlıklar yoğunlaştı. Şehrin dört bir yanında camilerde saf düzeni için hazırlık yapılırken, vatandaşlar da bayram namazı vaktine ilişkin bilgileri araştırıyor. Peki, İstanbul'da Bayram namazı saat kaçta? İstanbul bayram namazı saatine dair detaylar haberimizde.
İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Mübarek Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul’da vatandaşlar bayram namazı saatine ilişkin araştırmalarını yoğunlaştırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimine göre İstanbul’da Kurban Bayramı namazı 27 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı saat 06:12’de kılınacaktır.
KURBAN BAYRAMI NAMAZI KILINIŞI
Kurban Bayramı namazı iki rekattan oluşur ve cemaatle kılınır. Namaza şu şekilde niyet edilir:
“Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama.”
İlk rekatta:
İftitah tekbiri alınır
Sübhaneke okunur
3 zevaid tekbiri getirilir
Fatiha ve zammı sure okunur
Rükû ve secdeler yapılır
İkinci rekatta:
Fatiha ve zammı sure okunur
3 ek tekbir alınır
Dördüncü tekbirle rükûya gidilir
Secdelerden sonra oturuş yapılır
Son oturuşta dualar okunur ve iki tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.