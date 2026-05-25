İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ 2026: İstanbul'da Bayram namazı saat kaçta?

Mübarek Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul’da camilerde eda edilecek bayram namazı için hazırlıklar hız kazandı. İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan bu özel ibadet, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı anlardan biri olarak kabul ediliyor. Peki, İstanbul'da Bayram namazı saat kaçta? Detaylar...

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Mübarek Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul’da vatandaşlar bayram namazı saatine ilişkin araştırmalarını yoğunlaştırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimine göre İstanbul’da Kurban Bayramı namazı 27 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı saat 06:12’de kılınacaktır.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI KILINIŞI

Kurban Bayramı namazı iki rekattan oluşur ve cemaatle kılınır. Namaza şu şekilde niyet edilir:

“Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama.”

İlk rekatta:

İftitah tekbiri alınır

Sübhaneke okunur

3 zevaid tekbiri getirilir

Fatiha ve zammı sure okunur

Rükû ve secdeler yapılır

İkinci rekatta:

Fatiha ve zammı sure okunur

3 ek tekbir alınır

Dördüncü tekbirle rükûya gidilir

Secdelerden sonra oturuş yapılır

Son oturuşta dualar okunur ve iki tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.