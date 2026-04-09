İstanbul BAŞAKŞEHİR su kesintisi! 9-10 Nisan İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Başakşehir su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ

İSKİ Başakşehir su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: BAHÇEŞEHİR 1.KISIM MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 700 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 09.04.2026 10:08:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 9.04.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185