İstanbul BAŞAKŞEHİR su kesintisi! 3-4 Ocak İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Başakşehir ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Ocak İstanbul Başakşehir su kesintisi saatleri...
BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ
İSKİ Başakşehir su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: ŞAHİNTEPE MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 03.01.2026 14:03:34
Tahmini Bitiş Tarihi: 3.01.2026 16:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185