İstanbul BAŞAKŞEHİR su kesintisi! 16-17 Nisan İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Başakşehir su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ

İSKİ Başakşehir su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: GÜVERCİNTEPE MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: BEDAŞ ENERJI KESİNTİSİ

Başlama Tarihi: 16.04.2026 16:23:49

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.04.2026 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Etkilenen Mahalle: ŞAHİNTEPE MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: BEDAŞ ENERJI KESİNTİSİ

Başlama Tarihi: 16.04.2026 16:23:49

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.04.2026 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185