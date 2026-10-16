İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 16 EKİM: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?

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İstanbul’da günlerdir etkili olan sağanak yağışların ardından barajlardaki doluluk oranlarında dikkat çeken değişim yaşandı. İSKİ’nin 16 Ekim tarihli verileriyle birlikte İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları ve son günlerdeki değişim merak konusu oldu. Peki, İski İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? 16 Ekim güncel İstanbul baraj doluluk oranları...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 16 EKİM

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışların ardından gözler kentin su kaynaklarındaki son duruma çevrildi. İSKİ verilerine göre iki gün önce yüzde 38 seviyesinde ölçülen İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı, yoğun ve aralıksız yağışların ardından yüzde 48,02’ye yükseldi.

Yağışların ardından özellikle bazı barajlarda doluluk oranlarında kısa sürede dikkat çeken artışlar kaydedildi. Alibeyköy Barajı’nda da iki gün içerisinde su seviyesinin yüzde 34,44’ten yüzde 73,47’ye çıktığı görüldü.

İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ?

İSKİ verilerine göre İstanbul’un barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 48,02 olarak ölçüldü. İki gün önce yüzde 38 seviyesinde bulunan oran, yoğun ve aralıksız yağışların ardından yüzde 48,02’ye çıktı. Böylece iki günlük süreçte barajların toplam doluluk oranında belirgin bir yükseliş görüldü.

İstanbul’un barajlarında 16 Ekim itibarıyla ölçülen doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli: yüzde 66,17

Darlık: yüzde 75,02

Elmalı: yüzde 92,2

Terkos: yüzde 36,04

Alibeyköy: yüzde 73,47

Büyükçekmece: yüzde 29,85

Sazlıdere: yüzde 30,29

Istrancalar: yüzde 78,33

Kazandere: yüzde 8,18

Papuçdere: yüzde 3,56

10 YILIN ORTALAMASINA YAKLAŞTI

İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranının yüzde 48,02’ye yükselmesiyle birlikte mevcut seviye son 10 yıl ortalamasına yaklaştı.

İSKİ verilerinde geçen yıl aynı tarihlerde İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 24,75 olarak ölçülmüştü. 2024 yılında aynı tarihte yüzde 34,53, 2023 yılında ise yüzde 21,69 seviyesinde bulunuyordu.

ALİBEYKÖY'DE SU ORANI YÜZDE 73'E ÇIKTI

İstanbul’da etkili olan yoğun yağışların ardından Alibeyköy Barajı’ndaki su seviyesinde de kısa sürede yükseliş yaşandı.

İki gün önce yüzde 34,44 olarak ölçülen Alibeyköy Barajı doluluk oranı, 48 saat içerisinde yüzde 73,47’ye yükseldi. Böylece barajdaki doluluk oranı yüzde 73 seviyesinin üzerine çıktı.

Bu oran, Alibeyköy Barajı açısından son bir yılın en yüksek doluluk oranı olarak kayıtlara geçti.