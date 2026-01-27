İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 27 OCAK: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) yaptığı son açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarının 27 Ocak itibarıyla arttığını duyurdu. Daha önce barajların genel doluluk oranları yüzde 17 seviyelerine kadar gerilemişti, ancak etkili olan son yağışların ardından kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yükselişe geçti. Peki, İski İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? 27 Ocak İstanbul baraj doluluk oranları haberimizde.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 27 OCAK

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar, kente su sağlayan barajların doluluk oranlarını artırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) verilerine göre, daha önce yüzde 17 seviyelerine kadar gerileyen baraj doluluk oranları, yapılan yoğun yağışların ardından yüzde 27.14 seviyesine yükseldi.

İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ?

İski tarafından açıklanan güncel verilere göre, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları farklı seviyelerde seyrediyor. Barajlarda doluluk oranlarının yükselmesi, kentteki su rezervlerinin kritik seviyeden bir nebze de olsa uzaklaştığını gösteriyor. Ancak bazı barajlarda su seviyesi hâlâ oldukça düşük.

İstanbul barajlarının son durumları şöyle:

Ömerli Barajı: %39,17

Darlık Barajı: %45,77

Elmalı Barajı: %80,55

Terkos Barajı: %16,79

Alibeyköy Barajı: %22,02

Büyükçekmece Barajı: %18,62

Sazlıdere Barajı: %16,29

Istrancalar Barajı: %38,3

Kazandere Barajı: %4,84

Pabuçdere Barajı: %7,55

Bu rakamlar, bazı barajların doluluk oranlarının hâlâ kritik seviyelerde olduğunu, özellikle Kazandere ve Pabuçdere Barajlarının durumunun alarm verdiğini ortaya koyuyor.

İSTANBUL BARAJLARI SU SEVİYESİ SON DURUM

Yağışların ardından barajların doluluk oranları genel olarak yükselse de, İstanbul'un su güvenliği açısından hâlâ riskler devam ediyor. Elmalı ve Darlık Barajı yüksek doluluk oranlarıyla dikkat çekerken, Terkos, Sazlıdere, Büyükçekmece, Kazandere ve Pabuçdere barajları hâlen düşük seviyelerde bulunuyor.

Bu durum, İstanbul'un su kullanımında tasarruf önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. İSKİ yetkilileri, vatandaşların suyu bilinçli kullanmaları ve su tasarrufuna dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.