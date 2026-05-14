İstanbul BAHÇELİEVLER su kesintisi! 14-15 Mayıs İSKİ Bahçelievler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bahçelievler su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...

BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ

İSKİ Bahçelievler su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: ZAFER MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SİSTEMLERİMİZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi: 14.05.2026 11:45:21

Tahmini Bitiş Tarihi: 14.05.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185