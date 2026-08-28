İstanbul BAĞCILAR su kesintisi! 28-29 Ağustos İSKİ Bağcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bağcılar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 28 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 28 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

BAĞCILAR SU KESİNTİSİ

İSKİ Bağcılar su kesintisi listesi açıklandı:

Kemalpaşa Mah / Bağcılar

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

28.08.2026 15:39

Tahmini Bitiş

28.08.2026 17:30