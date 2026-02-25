Haberler

İstanbul AVCILAR su kesintisi! 25-26 Şubat İSKİ Avcılar son dakika su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul AVCILAR su kesintisi! 25-26 Şubat İSKİ Avcılar son dakika su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ Avcılar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Avcılar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Şubat İstanbul Avcılar su kesintisi saatleri...

İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Şubatgünü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Şubatİstanbul su kesintisi saatleri...

AVCILAR SU KESİNTİSİ

İSKİ Avcılar su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: TAHTAKALE MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 25.02.2026 15:57:53

Tahmini Bitiş Tarihi: 25.02.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Onur BAYRAM
500

