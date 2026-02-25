Haberler

İstanbul ATAŞEHİR su kesintisi! 25-26 Şubat İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Ataşehir ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Şubat İstanbul Ataşehir su kesintisi saatleri...

Ataşehir su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

İSKİ Ataşehir su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: YENİŞEHİR MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 25.02.2026 13:48:14

Tahmini Bitiş Tarihi: 25.02.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

500

