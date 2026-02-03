İstanbul ARNAVUTKÖY su kesintisi! 3-4 Şubat İSKİ Arnavutköy son dakika su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Arnavutköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ

İSKİ Arnavutköy su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: ÖMERLİ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 03.02.2026 14:20:47

Tahmini Bitiş Tarihi: 3.02.2026 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185