İstanbul ARNAVUTKÖY su kesintisi! 24-25 Aralık İSKİ Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Arnavutköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 24 Aralık İstanbul Arnavutköy su kesintisi saatleri...
ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ
İSKİ Arnavutköy su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: YASSIÖREN MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 24.12.2025 11:32:37
Tahmini Bitiş Tarihi: 24.12.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185