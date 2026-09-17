Haberler

İstanbul ARNAVUTKÖY su kesintisi! 17-18 Eylül İSKİ Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul ARNAVUTKÖY su kesintisi! 17-18 Eylül İSKİ Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
+32 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSKİ Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Arnavutköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Eylül İstanbul Arnavutköy su kesintisi saatleri...

Arnavutköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ

İSKİ Arnavutköy su kesintisi listesi açıklandı: 

Hadımköy Mah. / Arnavutköy

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

17.09.2026 12:11

Tahmini Bitiş

17.09.2026 18:00

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Bakan Bayraktar'dan enerji krizi uyarısı! 'Depolarımızı doldurduk, kışa hazır durumdayız'

Bakan Bayraktar'dan kış mesajı! Türkiye'nin B planı hazır
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan'ın provokasyonlarına TSK'dan net mesaj! 2 bin komando Ege'de

TSK'dan Yunan'a net mesaj! Yüzlerce komando bölgeye çıkarma yaptı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kamyonun nehre düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti

Yasak olmasına rağmen yolcu taşıyordu! Kamyon nehre düştü: 33 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump New York'ta görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşecek! Yeri de belli
Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek yıllar sonra bir arada! Sohbet hayli koyu

Yıllar sonra bir aradalar! Sohbet hayli koyu
Fener'i batıran 5'li! 55 milyon euro harcandı, 3,6 milyon euro geldi

Fener'i batıran 5'li! Bir dünya parayı buhar ettiler
Kadir İnanır'ın 28 mirasçısına soğuk duş

Kadir İnanır'ın 28 mirasçısı şokta

22 yaşındaki teknik direktörden Beyaz'a olay yanıt

Ülkenin konuştuğu Zeynep'ten Beyaz'a olay yanıt