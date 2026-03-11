Haberler

İstanbul ADALAR su kesintisi! 11-12 Mart İSKİ Adalar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ADALAR su kesintisi! 11-12 Mart İSKİ Adalar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ Adalar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Adalar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Mart İstanbul Adalar su kesintisi saatleri...

İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

ADALAR SU KESİNTİSİ

İSKİ Adalar su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: HEYBELİ ADA

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 11.03.2026 11:30:52

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.03.2026 16:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul ADALAR su kesintisi! 11-12 Mart İSKİ Adalar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Onur BAYRAM
500

