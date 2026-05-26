İşsizlik maaşı ne zaman yatacak, bugün yatar mı? İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı?

Kurban Bayramı öncesinde işsizlik maaşı ödemelerinin tarihi merak konusu oldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamayla ödemelerin erkene alındığı ve hesaplara yatacağı tarih netleşti. Peki, işsizlik maaşı ne zaman yatacak, bugün yatar mı? İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? Detaylar haberimizde.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre, Haziran ayına ilişkin işsizlik maaşı ödemeleri Kurban Bayramı öncesine çekilmiştir. Normal şartlarda her ayın 5’inde yapılan ödemeler bu dönem için erkene alınmıştır.

Buna göre işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı ödemeleri 26 Mayıs 2026 Salı günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır.

Vatandaşlar ödemelerini banka hesapları üzerinden alabilecek, banka hesabı bulunmayanlar ise PTT aracılığıyla tahsil edebilecektir.

İŞSİZLİK MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Evet. Resmi açıklamaya göre işsizlik maaşı bayramdan önce ödenecektir. Kurban Bayramı nedeniyle ödeme takvimi öne çekilmiş ve 26 Mayıs 2026 tarihinde hesaplara aktarılacağı duyurulmuştur.

Bu kapsamda yalnızca işsizlik maaşı değil, ilgili tüm sosyal ödemeler de aynı tarihte yatırılacaktır.

Dilara Yıldız
