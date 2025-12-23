İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2026 en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar oldu?

2026 yılında uygulanacak asgari ücret, yüzde 27 oranında artışla net 28 bin 75 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete yapılan bu artış; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, geçici iş göremezlik ödeneği, stajyer maaşları, askerlik ve doğum borçlanmaları, genel sağlık sigortası primi, bireysel emeklilik kesintileri ve isteğe bağlı sigorta ödemeleri gibi pek çok kalemde yeni hesaplamaları beraberinde getirdi. Söz konusu değişikliklerin, milyonlarca çalışanın hem gelir düzeyini hem de sosyal güvenlik kapsamındaki yükümlülüklerini etkilemesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 27 ARTIŞ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yürüttüğü çalışmalar kapsamında yapılan üçüncü toplantı tamamlandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin yüzde 27 oranında artırıldığını bildirdi. Buna göre asgari ücret brüt 33 bin 30 TL'ye, net olarak ise 28 bin 75 TL'ye yükseltildi.

ARTIŞ PEK ÇOK KALEMİ ETKİLEDİ

Asgari ücrete yapılan zam yalnızca çalışan maaşlarıyla sınırlı kalmadı. Yeni tutarla birlikte işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, askerlik ve doğum borçlanmaları, stajyer ücretleri, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintileri ve geçici iş göremezlik ödenekleri gibi birçok ödeme kaleminde de artış yaşandı.

İŞSİZLİK MAAŞI TUTARLARI GÜNCELLENDİ

Yürürlükteki mevzuata göre işsizlik maaşı, brüt asgari ücretin yüzde 40'ından az, yüzde 80'inden fazla olamıyor. 2026 yılı için belirlenen yeni asgari ücret doğrultusunda işsizlik maaşı tutarları da yeniden hesaplandı.

Buna göre:

• En düşük işsizlik maaşı 13 bin 123 TL

• En yüksek işsizlik maaşı ise 26 bin 221 TL oldu.