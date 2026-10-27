İsrail’de seçimi kim kazandı, İsrail seçimlerini kim kazandı?

İsrail’de seçimin kazananı henüz belli değil. Sandıklar Türkiye saatiyle 23.00’te kapanacak, ardından televizyon kanallarının sandık çıkış anketleri yayımlanacak. Resmi sonuçların ise 4 Kasım’da onaylanması öngörülüyor. Seçim öncesi son anketlerde Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi birinci, Netanyahu’nun Likud Partisi ikinci sırada gösteriliyordu; ancak iki blok da hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye ulaşamıyordu. İşte İsrail seçimlerine dair son durum.

İSRAİL’DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?

İsrail’de seçimin kazananı henüz açıklanmadı. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından yayımlanacak sandık çıkış anketleri ilk tabloyu ortaya koyacak. Kesin sonuçlar ise oy sayımının tamamlanmasıyla netlik kazanacak. İsrail’de seçimi kazanmak, yalnızca en çok oyu alan parti olmak anlamına gelmiyor; asıl belirleyici olan, 120 sandalyeli mecliste 61 sandalyelik çoğunluğu sağlayacak bir koalisyon kurabilmek.

İSRAİL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sandıklar yerel saatle 22.00’de, Türkiye saatiyle 23.00’te kapanacak. Sandıkların kapanmasının hemen ardından İsrail’in üç büyük televizyon kanalı Kan 11, Kanal 12 ve Kanal 13’ün sandık çıkış anketlerini yayımlaması bekleniyor. Oy sayımının ardından resmi sonuçların 4 Kasım’da onaylanması öngörülüyor. Sonuçlar, İsrail Merkezi Seçim Komitesi’nin resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.

SON ANKETLERDE KİM ÖNDEYDİ?

İsrail’in üç büyük televizyon kanalının 23 Ekim’de yayımladığı son anketlerde Eisenkot’un Yashar Partisi 22-23 sandalyeyle birinci, Netanyahu’nun Likud Partisi 19-21 sandalyeyle ikinci sırada yer aldı. Naftali Bennett ile Yair Lapid’in ortak listesi Birlikte İttifakı’nın ise 14-15 sandalye kazanması öngörüldü. Seçim günü yayımlanan bazı tahminler ise iki parti arasındaki farkın daha da daraldığını ve yarışın başa baş geçtiğini gösterdi. Kanal 12’nin anketinde katılımcıların yüzde 44’ü Eisenkot’u, yüzde 38’i ise Netanyahu’yu başbakanlığa daha uygun buldu.

İKİ BLOK DA ÇOĞUNLUĞA ULAŞAMIYOR

Son anketlerde Netanyahu liderliğindeki blok yaklaşık 50-51 sandalyede kalırken, muhalefet bloğunun 52 ile 56 arasında sandalye kazanması öngörüldü. Arap partilerine ise toplam 14-16 sandalye öngörüldü. Bu tabloya göre iki blok da tek başına hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye ulaşamıyor. Hem Netanyahu hem de Eisenkot’un Arap partileriyle ittifak kurmaya sıcak bakmaması, koalisyon hesaplarını daha da karmaşık hale getiriyor.

SEÇİM SONRASI OLASI SENARYOLAR

Uzmanlar, seçimin ardından birkaç farklı senaryonun gündeme gelebileceğini belirtiyor. Bu senaryolar arasında Eisenkot liderliğinde bir hükümet kurulması, Netanyahu ile Eisenkot’un partilerinin aynı hükümette buluştuğu bir ulusal birlik hükümeti oluşturulması ve hiçbir tarafın hükümet kuramaması halinde yeniden seçime gidilmesi yer alıyor. Bazı yorumlarda, Netanyahu’nun seçimi ikinci sırada tamamlaması halinde bile kurulacak bir birlik hükümetinde yer alabileceği öne sürülüyor.

HÜKÜMET KURULAMAZSA NE OLACAK?

Hiçbir blok çoğunluğu sağlayamazsa Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevini en güçlü adaya verecek. Görevlendirilen adayın hükümeti kurmak için 42 günü olacak. Bu süre içinde hükümet kurulamazsa Netanyahu liderliğindeki mevcut koalisyon geçici hükümet olarak görevde kalacak ve birkaç ay içinde yeniden seçime gidilecek.

KATILIMDA REKOR

Seçimde öğle saatlerinde katılım oranı yüzde 31,5’e yükselerek 1977’den bu yana aynı saatte kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Ülke genelinde 7,3 milyon seçmen, 12 bin 18 seçim istasyonunda oy kullanıyor. Seçimde 30’dan fazla parti ve liste, yüzde 3,25’lik barajı aşmak için yarışıyor.

SONUÇLAR AÇIKLANDIKÇA GÜNCELLENECEK

İsrail seçimlerinde sandık çıkış anketleri ve resmi sonuçlar açıklandıkça haberimiz güncellenecek.