İsrail seçimleri ne zaman, bugün mü? İsrail seçimlerinde adaylar kimler?

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İsrail seçimleri ne zaman, bugün mü? İsrail'de genel seçimlerin tarihi ve yarışa katılan siyasi isimler gündemdeki yerini aldı. 27 Ekim 2026 Salı günü gerçekleştirilen seçimlerde seçmenler, İsrail parlamentosu Knesset'in yeni üyelerini belirlemek için oy kullanıyor. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevine devam edip etmeyeceği ve muhalefetin hükümet kurmak için yeterli desteği sağlayıp sağlayamayacağı seçim sürecinin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, İsrail seçimlerinde adaylar kimler? Detaylar haberimizde.

İSRAİL SEÇİMLERİ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

İsrail'de genel seçimler 27 Ekim 2026 Salı günü yapılıyor. Seçimlerde ülkenin parlamentosu Knesset'in 120 üyesi belirlenecek. Seçim sonuçlarının ardından hükümeti oluşturmak için partiler arasında koalisyon görüşmelerinin yapılması bekleniyor.

İSRAİL SEÇİMLERİNDE ADAYLAR KİMLER?

İsrail seçimlerinde öne çıkan siyasi isimler arasında mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu, Yashar! partisinin lideri Gadi Eisenkot ve eski başbakan Naftali Bennett bulunuyor. Seçim yarışında farklı siyasi partilerin liderleri ve ittifakları da parlamentoda temsil elde etmek için mücadele ediyor.

Binyamin Netanyahu

Binyamin Netanyahu, Likud partisinin lideri ve İsrail'in mevcut başbakanı olarak seçimlere katılıyor. Netanyahu'nun siyasi geleceği, seçimlerin takip edilen temel başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Gadi Eisenkot

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, merkez çizgideki Yashar! partisinin liderliğini yürütüyor. Eisenkot, seçimlerde Netanyahu'nun öne çıkan rakiplerinden biri olarak gösteriliyor.

Naftali Bennett ve Yair Lapid

Eski başbakan Naftali Bennett ile Yair Lapid, Beyachad ittifakı kapsamında seçim sürecinde yer alıyor. İki isim, Netanyahu karşısındaki siyasi blokta öne çıkan aktörler arasında bulunuyor.

Itamar Ben-Gvir ve Mansour Abbas

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Otzma Yehudit partisinin; Mansour Abbas ise Ra'am partisinin lideri olarak seçim yarışındaki diğer önemli isimler arasında yer alıyor.

İSRAİL'DE SEÇİMİ KİM KAZANIR, ANKET SONUÇLARI NE DİYOR?

İsrail'de seçim öncesinde yayımlanan kamuoyu araştırmaları, yarışın çekişmeli geçtiğini ve hükümetin hangi siyasi blok tarafından kurulacağının kesinleşmediğini gösteriyor. Anadolu Ajansının 24 Ekim 2026 tarihli haberine göre, seçim öncesinde yayımlanan son anketlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bloğunun 50, muhalefet bloğunun ise 52 sandalye kazanacağı öngörüldü. Aynı araştırmalarda Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar partisinin 22, Netanyahu'nun Likud partisinin 20 sandalye elde etmesi bekleniyordu.

İsrail parlamentosu Knesset'te hükümet kurabilmek için 120 sandalyenin en az 61'inin desteği gerekiyor. Son anketlerde iki ana bloğun da bu çoğunluğa ulaşamaması, küçük partilerin ve seçim sonrasındaki koalisyon görüşmelerinin önemini artırıyor. Anketler seçim sonucunu kesin olarak göstermediğinden, yeni hükümetin hangi siyasi blok tarafından kurulacağı oy sayımının ve koalisyon görüşmelerinin ardından netleşecek.