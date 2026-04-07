İsrail Konsolosluğu silahlı çatışma SON DAKİKA! Levent İsrail Konsolosluğu çatışmada ölü ya da yaralı var mı?

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan İsrail Konsolosluğu önünde bugün öğle saatlerinde silah sesleri duyuldu. Olay, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yerine giden ekipler anında müdahale etti. Peki, İsrail Konsolosluğu çatışmada ölü ya da yaralı var mı? İsrail Konsolosluğu silahlı çatışmaya dair son dakika gelişmeleri...

İSRAİL KONSOLUĞU SİLAHLI ÇATIŞMA SON DAKİKA!

Görgü tanıkları, kısa süreli panik ve yoğun güvenlik önlemleri görüldüğünü ifade etti. Çatışmanın başlamasıyla birlikte konsolosluk çevresinde güvenlik kordonu oluşturuldu ve çevredeki yollar trafiğe kapatıldı.

Olayın ilk dakikalarında, silah seslerinin duyulmasıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve özel güvenlik birimleri konsolosluk çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

İSRAİL KONSOLUĞU ÇATIŞMADA ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Olay yerine intikal eden polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda, çatışmada toplamda 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Bu şüphelilerden 2’sinin hayatını kaybettiği, birinin ise ağır yaralı olarak ele geçirildiği açıklandı.

Polis ekiplerinden 2 görevlinin de yaralandığı, durumlarının stabil olduğu bildirildi. Konsolosluk personeli ve ziyaretçilerde herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldığını ve başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısının olay yerine intikal ederek incelemelere başladığını duyurdu. Bakan Gürlek, soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü olarak yürütüldüğünü vurguladı.

VALİ GÜL: TERÖRİSTLERDEN 1'İ ÖLDÜRÜLDÜ

Olay yerinde açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Konsolosluğa saldıran teröristlerden 1'i öldürüldü, 2'si yaralı ele geçirildi" dedi. Vali Gül, "Levent’te Yapı Kredi Plaza’nın önünde güvenlik tedbirleri alan polislerimize bir saldırı meydana geldi. Saldırı neticesinde 2 polisimiz hafif şekilde yaralandı. Teröristlerden biri öldürüldü, 2 terörist ise yaralı olarak etkisiz hâle getirildi. Öncelikle başta İstanbul Emniyet Müdürümüz olmak üzere tüm ekibini tebrik ediyorum. Bu büyük saldırıyı, hamdolsun, polislerimizin aldığı tedbirler sayesinde olabildiğince hafif şekilde atlattık. Provokasyon kokan bir hareket. Biliyorsunuz bu bölgede Yapı Kredi var. Yapı Kredi’nin yanında diğer iş yerleri de bulunuyor. Arka tarafta ise konsolosluk yer alıyor. Konsoloslukta yaklaşık iki buçuk yıldır herhangi bir faaliyet yok. Dolayısıyla burada devam eden bir çalışma ya da yaşayan herhangi bir diplomatik görevli bulunmuyor. Yapı Kredi’nin önünde gerçekleşen bu olay tüm yönleriyle emniyetimiz tarafından incelenmeye başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuyla ilgili "İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir" açıklamasında bulundu.