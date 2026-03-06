İspanya ile Türkiye kardeş ülke mi? İspanya Türkiye'ye neden yardım etti?

İspanya ile Türkiye arasındaki son sosyal medya etkileşimleri, iki ülke arasındaki dostane bağları yeniden gündeme taşıdı. İspanya gerçekten Türkiye'nin "kardeş ülkesi" olarak mı görülüyor ve İspanya, Türkiye'ye hangi sebeplerle destek verdi? Kullanıcılar bu soruların yanıtını merak ederken, sosyal medyada paylaşılan destek mesajları kısa sürede viral hale geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSPANYA OLAYI NEDİR?

Son günlerde sosyal medyada dikkat çeken "İspanya-Türkiye dostluğu", iki ülke kullanıcılarının karşılıklı destek ve dayanışma mesajları paylaşmasıyla gündeme geldi. Paylaşımlar kısa sürede viral hale gelirken, Türkiye ve İspanya arasında dijital bir etkileşim ağı oluştu.

Bu olumlu mesajlaşmanın arkasında İspanya'nın uluslararası politikalardaki tavrı bulunuyor. Özellikle İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in savaş karşıtı açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hükümetin, ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarında ülke üslerini kullanmasına izin vermemesi, uluslararası gündemde önemli bir tartışma konusu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eleştirilerine rağmen Sánchez'in "Savaşa hayır" açıklaması kısa sürede viral oldu ve Türkiye'deki kullanıcılar tarafından yoğun destek gördü. Böylece iki ülke arasında sosyal medyada pozitif bir iletişim ve dayanışma rüzgarı oluştu.

İSPANYA VİZE OLAYI NEDİR?

Sosyal medyada hızla yayılan dostluk ve dayanışma paylaşımları, bazı yanlış anlamalara ve iddialara da yol açtı. Bunların en dikkat çekeni, "İspanya Türkiye'ye vizeyi kaldırdı" söylentisi oldu.

İSPANYA VİZEYİ KALDIRDI MI?

Resmî kaynaklara göre böyle bir karar bulunmuyor. İspanya, Schengen Bölgesi üyesi bir ülke olarak Türkiye vatandaşlarından kısa süreli seyahatlerde hâlâ vize talep ediyor. Turistik, ticari veya aile ziyareti amaçlı seyahatlerde Schengen vizesi alınması gerekiyor ve bu uygulama yürürlükte.

Sosyal medyada dolaşan "vize kaldırıldı" iddiaları doğrulanmamış ve resmi makamlardan onaylanmamış bilgilerden ibaret. Türkiye'den İspanya'ya seyahat planlayan vatandaşların mevcut vize prosedürlerini takip etmeleri gerekiyor.