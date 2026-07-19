İspanya Arjantin ne zaman saat kaçta, İspanya Arjantin final maçı saat kaçta başlayacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonun belli olacağı büyük final için heyecan dorukta. İspanya ile Arjantin arasında oynanacak kritik karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın hangi gün oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve yayın bilgilerini merak ediyor. İşte İspanya - Arjantin Dünya Kupası Finali'nin tarihi, başlama saati ve mücadeleye ilişkin merak edilen detaylar.

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonun belli olacağı tarihi finalde İspanya ile Arjantin kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği karşılaşma öncesinde "İspanya - Arjantin maçı ne zaman?", "Saat kaçta başlayacak?", "Hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Final nerede oynanacak?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor.

Dünya futbolunun iki dev ekibini karşı karşıya getirecek final mücadelesi, milyonlarca taraftar tarafından canlı olarak takip edilecek. İşte 19 Temmuz 2026 tarihinde oynanacak İspanya - Arjantin Dünya Kupası Finali'nin yayın bilgileri ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

FIFA 2026 Dünya Kupası Finali'nde oynanacak İspanya - Arjantin karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, dev finali TRT 1 üzerinden HD yayın kalitesiyle takip edebilecek.

TRT 1 CANLI İZLEME PLATFORM BİLGİLERİ

İspanya - Arjantin finalini TRT 1 üzerinden izlemek isteyenler için platform bilgileri şu şekilde:

• Digiturk: 23. kanal

• D-Smart: 26. kanal

• Kablo TV: 22. kanal

• Tivibu: 22. kanal

• Turkcell TV+: 21. kanal

• Fil Box: 20. kanal

• Vodafone TV: 21. kanal

TRT 1 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası Finali'nde İspanya ile Arjantin arasındaki mücadele, 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak. Turnuvanın son maçında kupayı kaldıracak takım belli olacak.

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya - Arjantin Dünya Kupası Finali, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Dev mücadele, dünya genelinde milyonlarca futbolsever tarafından canlı olarak takip edilecek.

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Şampiyonluk mücadelesine sahne olacak final karşılaşması, ABD'nin New Jersey eyaletindeki East Rutherford kentinde yer alan MetLife Stadyumu'nda oynanacak. Binlerce futbolseverin tribünlerden takip edeceği final, turnuvanın en önemli organizasyonu olacak.

DÜNYA KUPASI'NDA GÖZLER DEV FİNALDE

Turnuva boyunca başarılı performans sergileyerek finale yükselen İspanya ve Arjantin, futbolun en prestijli kupasını kazanabilmek için sahaya çıkacak. Yıldız oyuncuların mücadele edeceği dev finalde taktik savaşları ve yüksek tempo futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Dünya Kupası'nın yeni şampiyonunun belli olacağı karşılaşma, 2026 yılının en çok izlenen spor organizasyonlarından biri olmaya hazırlanıyor.