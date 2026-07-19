Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin'in karşı karşıya geleceği dev mücadele öncesinde yayıncı kanalın spiker ve yorumcu kadrosu futbolseverlerin gündeminde. "İspanya Arjantin maçı spikeri kim, Dünya Kupası final maçı yorumcusu kim?" sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, final karşılaşmasını anlatacak isimler ve yayın ekibine ilişkin detaylar merak ediliyor.

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI SPİKERİ KİM? DÜNYA KUPASI FİNALİ YORUMCUSU KİM?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan doruk noktasına ulaştı. Turnuvanın şampiyonunu belirleyecek final maçında İspanya ile Arjantin kozlarını paylaşacak. Dev mücadeleyi ekran başından takip edecek milyonlarca futbolsever ise "İspanya - Arjantin maçı spikeri kim?", "Dünya Kupası final maçı yorumcusu kim?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 FIFA Dünya Kupası Finali'nin yayın ekibi, maç saati ve canlı yayın bilgileri...

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI SPİKERİ KİM?

2026 FIFA Dünya Kupası Finali'nde İspanya ile Arjantin arasında oynanacak dev karşılaşmanın spikerliğini Gökhan Abdik üstlenecek. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak final mücadelesinde Gökhan Abdik, futbolseverlere maçın heyecanını canlı anlatımıyla aktaracak.

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI YORUMCUSU KİM?

Final karşılaşmasının yorumculuğunu ise Türk futbolunun deneyimli isimlerinden Ömer Üründül yapacak. Maç boyunca kritik pozisyonlar, taktik analizler ve önemli gelişmeler Ömer Üründül'ün yorumlarıyla ekranlara taşınacak.

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Finali kapsamında oynanacak İspanya - Arjantin karşılaşması 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 22.00'de başlayacak. Dev final, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT 1 Web ve tabii platformu üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

TRT 1 CANLI YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

Final mücadelesini izlemek isteyen futbolseverler TRT 1'e şu platformlardan ulaşabilecek:

• Digiturk 23. kanal

• D-Smart 26. kanal

• Kablo TV 22. kanal

• Tivibu 22. kanal

• Turkcell TV+ 21. kanal

• Fil Box 20. kanal

• Vodafone TV 21. kanal

• Türksat uydusu üzerinden

• TRT 1 Web ve tabii platformu

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası Finali, ABD'nin New Jersey eyaletindeki East Rutherford kentinde bulunan MetLife Stadyumu'nda oynanacak. Futbol dünyasının merakla beklediği dev finalde İspanya ile Arjantin, Dünya Kupası'nı müzesine götürebilmek için sahaya çıkacak. TRT 1'in deneyimli yayın ekibi ise milyonlarca futbolsevere bu tarihi mücadeleyi canlı olarak aktaracak.