İspanya Arjantin maçı hakemi kim, Dünya Kupası finali hakemi angi maçları yönetti, GS-FB maçı yönetti mi?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonun belirleneceği İspanya - Arjantin finali öncesinde gözler yalnızca takımlarda değil, karşılaşmayı yönetecek hakemde de olacak. "İspanya - Arjantin maçı hakemi kim?" ve "Dünya Kupası finalini hangi hakem yönetecek?" soruları arama motorlarında yoğun ilgi görürken, final müsabakasında görev yapacak hakem ekibi futbolseverler tarafından merak ediliyor.

DÜNYA KUPASI FİNALİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU!

2026 FIFA Dünya Kupası Finali'nde İspanya ile Arjantin arasında oynanacak dev mücadeleyi yönetecek hakem açıklandı. Futbolseverlerin merakla beklediği final karşılaşmasında Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Dünya futbolunun en önemli organizasyonunda görev alacak hakem ekibi de belli oldu.

Şampiyonun belirleneceği final karşılaşması öncesinde hakem ataması futbol kamuoyunda büyük ilgi gördü. Daha önce UEFA organizasyonlarının en kritik maçlarında görev yapan Slavko Vincic, kariyerine bir Dünya Kupası finalini daha eklemeye hazırlanıyor.

İSPANYA - ARJANTİN FİNALİNİN HAKEMİ SLAVKO VINCIC

2026 FIFA Dünya Kupası Finali'nde İspanya ile Arjantin arasındaki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. ABD'nin New Jersey eyaletindeki New Jersey Stadyumu'nda oynanacak final karşılaşması, 19 Temmuz 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

YARDIMCI HAKEMLER DE BELLİ OLDU

Final mücadelesinde Slavko Vincic'in yardımcılıklarını yine Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh olacak.

DEV FİNALLERİN TECRÜBELİ İSMİ

46 yaşındaki Slavko Vincic, Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarında görev yapan deneyimli hakemler arasında yer alıyor. Sloven hakem, 2022 UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Eintracht Frankfurt ile Rangers arasındaki mücadeleyi yönetirken, 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde ise Real Madrid ile Borussia Dortmund karşılaşmasında düdük çalmıştı.

Uluslararası arenadaki başarılı performansıyla dikkat çeken Vincic, FIFA ve UEFA'nın en güvendiği hakemlerden biri olarak gösteriliyor.

SÜPER LİG DERBİSİNDE DE GÖREV ALMIŞTI

Slavko Vincic, Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı bir isim. Deneyimli hakem, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetmiş ve kritik mücadeledeki performansıyla gündeme gelmişti.

GÖZLER DÜNYA KUPASI FİNALİNDE

İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Finali'nde hem yıldız futbolcuların performansı hem de hakem Slavko Vincic'in yönetimi yakından takip edilecek. Milyonlarca futbolseverin ekran başında izleyeceği dev mücadelede kazanan takım, 2026 Dünya Kupası'nın şampiyonu olarak futbol tarihine adını yazdıracak.