Ismaila Sarr kimdir, Ismaila Sarr kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

25 Şubat 1998 doğumlu olan Ismaila Sarr, 28 yaşındadır ve ağırlıklı olarak sağ kanat ile forvet bölgelerinde görev yapmaktadır. Kariyerinde Metz, Rennes, Watford, Marsilya ve Crystal Palace gibi kulüplerde forma giyen Senegalli yıldız, Avrupa futbolunda önemli deneyimler kazandı.

ISMAILA SARR KİMDİR? KARİYERİ VE FUTBOL HAYATI

Senegal futbolunun son yıllardaki önemli isimlerinden biri olan Ismaïla Sarr, sürati, teknik kapasitesi ve hücumdaki etkili oyunuyla futbolseverlerin yakından takip ettiği oyuncular arasında yer alıyor. Kariyeri boyunca farklı Avrupa liglerinde forma giyen yıldız futbolcu hakkında “Ismaila Sarr kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor ve hangi takımlarda forma giydi?” soruları merak ediliyor.

25 Şubat 1998 tarihinde Senegal’in Saint-Louis kentinde dünyaya gelen Ismaila Sarr, futbola ülkesi Senegal’de başladı. Genç yaşta yetenekleriyle dikkat çeken Sarr, kısa sürede Avrupa kulüplerinin radarına girdi ve kariyerini Avrupa’da sürdürme fırsatı yakaladı.

ISMAILA SARR KAÇ YAŞINDA?

25 Şubat 1998 doğumlu olan Ismaila Sarr, 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. Genç yaşına rağmen uzun süredir üst düzey futbolun içinde bulunan Senegalli oyuncu, hem kulüp takımlarında hem de milli takım seviyesinde önemli deneyimler kazandı.

Sarr, özellikle atletik yapısı, hızlanma gücü ve savunma arkasına yaptığı koşularla öne çıkan bir futbolcu olarak biliniyor. Hücum hattında farklı bölgelerde görev alabilmesi, onu teknik direktörler için değerli bir oyuncu haline getiriyor.

ISMAILA SARR HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Ismaila Sarr’ın ana mevkisi sağ kanattır. Ancak Senegalli futbolcu, gerektiğinde sol kanat ve forvet pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Hızlı oyun tarzı, dripling yeteneği ve ceza sahasına yaptığı etkili girişlerle rakip savunmalar için tehdit oluşturuyor.

Kanat oyuncusu olarak daha çok çizgide etkili olan Sarr, birebir mücadelelerdeki başarısı ve hücum geçişlerindeki katkısıyla tanınıyor. Ayrıca Senegal Milli Takımı’nda da uzun yıllardır hücum hattının önemli parçalarından biri olarak görev yapıyor.

ISMAILA SARR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbol kariyerine Senegal ekibi Génération Foot’ta başlayan Ismaila Sarr, daha sonra Fransa’nın Metz takımına transfer oldu. Buradaki performansıyla dikkat çeken genç oyuncu, 2017 yılında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes’e imza attı.

Rennes formasıyla Avrupa futbolunda kendini gösteren Sarr, ardından İngiltere Championship ekiplerinden Watford’a transfer oldu. Watford’da sergilediği performansla Premier Lig seviyesinde de adından söz ettiren futbolcu, daha sonra Fransa’ya dönerek Marsilya kadrosuna katıldı.

Kariyerinde forma giydiği başlıca takımlar şöyle:

• Génération Foot

• Metz

• Rennes

• Watford

• Marsilya

• Crystal Palace

ISMAILA SARR MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Ismaila Sarr, Senegal Milli Takımı’nın da önemli oyuncularından biridir. Ülkesinin formasını genç yaşlardan itibaren giymeye başlayan futbolcu, Afrika Kupası ve Dünya Kupası gibi önemli turnuvalarda Senegal adına mücadele etti.

Senegal’in 2021 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunda kadroda yer alan Sarr, milli takım seviyesinde önemli başarılara imza attı. Hızı ve hücumdaki üretkenliğiyle Senegal’in hücum gücüne katkı sağlayan oyuncular arasında gösteriliyor.

ISMAILA SARR’IN FUTBOL TARZI

Ismaila Sarr, modern kanat oyuncusu özelliklerini taşıyan bir futbolcudur. Hızlı çıkışları, adam eksiltme becerisi ve hücum bölgesindeki hareketliliği en güçlü yönleri arasında bulunuyor. Özellikle hızlı hücum organizasyonlarında etkili olan Sarr, geniş alan bulduğunda rakip savunmalar üzerinde büyük baskı oluşturabiliyor.

Avrupa’nın farklı liglerinde edindiği tecrübeyle oyununu geliştiren Ismaila Sarr, günümüzde Senegal futbolunun en dikkat çeken isimlerinden biri olarak kariyerini sürdürüyor.