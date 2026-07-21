İsmail Yüksek neden yok, İsmail Yüksek Gornik Zabrze maçında neden yok, sakat mı cezalı mı, UEFA’ya bildirilmedi mi?

Fenerbahçe’de İsmail Yüksek’in Gornik Zabrze karşılaşmasında neden oynayamayacağı sorusu gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar “ İsmail Yüksek sakat mı, cezalı mı, UEFA listesine bildirilmedi mi?” sorularına yanıt ararken, başarılı orta sahanın maç kadrosunda neden bulunmadığı merak konusu haline geldi.

FENERBAHÇE-GORNIK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Avrupa yolundaki kritik karşılaşmada Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli taraftarlar mücadele öncesinde Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak ve nasıl izlenecek? sorularına yanıt arıyor.

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasında oynanacak önemli mücadele, 21 Temmuz 2026 Salı günü saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşma, İstanbul’daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak.

FENERBAHÇE-GORNIK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme mücadelesinde Gornik Zabrze ile oynayacağı karşılaşma TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon ve dijital platformlar üzerinden takip edebilecek.

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar, TV100 yayın akışı üzerinden maçı takip edebilecek. Avrupa kupası yolunda büyük önem taşıyan mücadele, sarı-lacivertli ekip için kritik bir sınav olacak.

TV100 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçını izlemek isteyen futbolseverler, TV100 kanalına farklı platformlardan ulaşabilecek.

TV100 yayın bilgileri şu şekilde:

• Digiturk: 37. kanal

• D-Smart: 37. kanal

• Kablo TV: 37. kanal

• Tivibu: 47. kanal

• Turkcell TV+: 37. kanal

• Vodafone TV: 36. kanal

Ayrıca TV100 yayını, Türksat uydusu üzerinden ve internet ortamından da takip edilebilecek.

FENERBAHÇE AVRUPA’DA TUR İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda Gornik Zabrze karşısında avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Teknik heyet ve oyuncular, taraftar desteğini de arkasına alarak Avrupa arenasında önemli bir adım atmayı hedefliyor.

Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak mücadelede sarı-lacivertli taraftarların tribünleri doldurması beklenirken, karşılaşmanın sonucu UEFA yolculuğu açısından büyük önem taşıyor.

İSMAİL YÜKSEK GORNİK ZABRZE MAÇINDA NEDEN YOK?

İsmail Yüksek Gornik Zabrze maçında yedekler arasında yer alıyor.