İsmail Yüksek hangi takımda oynuyor, İsmail Yüksek hangi takımlarda oynadı, İsmail Yüksek kimdir?

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İsmail Yüksek, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyiyor. Alt liglerden yükselerek Fenerbahçe'nin orta sahasının önemli isimleri arasına giren milli futbolcu, 2020 yılından bu yana sarı lacivertli formayı giyiyor. İşte İsmail Yüksek hakkında merak edilen tüm detaylar.

İSMAİL YÜKSEK HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

İsmail Yüksek, Fenerbahçe'de oynuyor. Milli orta saha, 2020 yılında Gölcükspor'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu.

İSMAİL YÜKSEK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Bursa'da çeşitli kulüplerin altyapılarında başlayan İsmail Yüksek, Bursaspor, Bursa Merinosspor, Yeşil Bursa ve Yıldırım Belediyespor altyapılarında forma giydi. Profesyonel kariyerine Gölcükspor'da başlayan İsmail, 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı lacivertli kulüpten kiralık olarak Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'da forma giyen İsmail, ardından Fenerbahçe'ye dönerek takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.

İsmail Yüksek futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Gölcükspor (2018-2020)

Fenerbahçe (2020-)

Balıkesirspor (kiralık)

Adana Demirspor (kiralık)

Bursaspor (kiralık)

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

İsmail Yüksek, savunma odaklı bir orta saha oyuncusu. Top kapma becerisi, çalışkanlığı ve mücadeleci yapısıyla tanınan İsmail, EURO 2024'te A Milli Takım'ın kadrosunda yer aldı.

İSMAİL YÜKSEK KAÇ YAŞINDA?

26 Ocak 1999 doğumlu olan İsmail Yüksek, 27 yaşında.

İSMAİL YÜKSEK NERELİ?

İsmail Yüksek, Bursa'nın İznik ilçesinde doğdu.

İSMAİL YÜKSEK HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

İsmail Yüksek, defansif orta saha mevkisinde görev yapıyor.

İSMAİL YÜKSEK MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet, İsmail Yüksek, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.