İsmail Yüksek Gaziantep taraftarına küfür etti mi? Maç sırasında yaşanan hareketlilik sonrası milli futbolcunun tribünlere yönelik sözleri sosyal medyada tartışma yarattı. Taraftarların tepkisine neden olan görüntüler sonrası İsmail Yüksek’in ne söylediği ve olayın detayları araştırılmaya başlandı.

İSMAİL YÜKSEK GAZİANTEP TARAFTARINA KÜFÜR ETTİ Mİ?

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmanın ardından İsmail Yüksek Gaziantep taraftarına küfür etti mi? sorusu gündeme geldi. Maç sonunda ortaya çıkan görüntülerde İsmail Yüksek'in Gaziantep FK taraftarlarıyla sözlü tartışma yaşadığı görüldü. Ancak görüntülerde futbolcunun küfür edip etmediğine ilişkin kesin bir değerlendirme yapmak mümkün olmazken, konuyla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama da yapılmadı.

İSMAİL YÜKSEK İLE GAZİANTEP TARAFTARLARI ARASINDA NE OLDU?

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İsmail Yüksek'in tribün tarafındaki bazı Gaziantep FK taraftarlarıyla sözlü tartışmaya girdiği görüldü. Kısa süreli yaşanan gerilimin ardından futbolcunun bölgeden ayrıldığı görüntülere yansıdı.

İSMAİL YÜKSEK KÜFÜR ETTİ Mİ?

Olayın ardından en çok merak edilen konu, İsmail Yüksek'in Gaziantep FK taraftarlarına küfür edip etmediği oldu. Görüntülerde futbolcunun taraftarlarla sözlü bir tartışma yaşadığı görülse de küfür içerikli bir ifade kullandığını kesin olarak ortaya koyan resmi bir açıklama veya doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

İsmail Yüksek'in Gaziantep taraftarlarına yönelik olduğu iddia edilen sözleriyle ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.