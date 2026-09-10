Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in hayatı, siyasi kariyeri ve özel yaşamına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Seferihisar’da doğan Yetişkin, gençlik yıllarından itibaren siyasetin içinde yer aldı. Uzun yıllar farklı parti görevlerinde bulunan Yetişkin, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde Seferihisar Belediye Başkanı seçildi. Peki, İsmail Yetişkin kimdir, evli mi? Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin kaç yaşında, nereli, hangi partiden? Detaylar...

SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL YETİŞKİN KİMDİR?

İsmail Yetişkin, 1976 yılında Seferihisar’da doğdu. Siyasi hayatına Cumhuriyet Halk Partisi’nde başlayan Yetişkin, Seferihisar Asil Nadir Lisesi’nden mezun oldu.

Çocukluk döneminden itibaren aktif olarak siyasetin içinde yer alan İsmail Yetişkin, Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde 27 yıl boyunca Gençlik Kolları ve İlçe Başkanlığı görevlerini sürdürdü. Böylece siyasi çalışmalarını uzun yıllar boyunca parti teşkilatı içerisinde devam ettirdi.

Aktif iş hayatına tarım ve ticaret alanlarında başlayan Yetişkin, uzun yıllar Seferihisar’ın simgesel yerlerinden Dutlaraltı’nda esnaflık yaptı.

İsmail Yetişkin, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Seferihisar Belediye Başkanlığı’na seçildi. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde ise ikinci kez Seferihisar Belediye Başkanı oldu.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİ

İsmail Yetişkin, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Seferihisar Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde yeniden aday olan Yetişkin, ikinci kez Seferihisar Belediye Başkanı oldu.

Yetişkin, belediye başkanlığı görevini Seferihisar’da sürdürmektedir.

İSMAİL YETİŞKİN EVLİ Mİ?

İsmail Yetişkin evli ve iki çocuk babasıdır. Yetişkin, yaşamını ve çalışmalarını Seferihisar’da sürdürmektedir.

İSMAİL YETİŞKİN KAÇ YAŞINDA?

İsmail Yetişkin, 1976 yılında doğdu. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 50 yaşındadır.

İSMAİL YETİŞKİN NERELİ?

İsmail Yetişkin, Seferihisar’da doğdu. 1976 yılında Seferihisar’da dünyaya gelen Yetişkin, yaşamını ve çalışmalarını da Seferihisar’da sürdürmektedir.