Gazeteci ve televizyon sunucusu İsmail Küçükkaya’nın ekranlara geri dönüp dönmeyeceği son günlerde kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bir dönem Halk TV bünyesinde yaklaşık 3 yıl görev yapan Küçükkaya, daha sonra TV100 ile kısa süreli bir yayın yolculuğu yaşamıştı. Bu ayrılığın ardından uzun süredir ekranlarda yer almayan deneyimli sunucunun yeniden Halk TV ile anlaşma yaptığına dair iddialar gündeme geldi. Peki, İsmail Küçükkaya Halk TV’ye dönecek mi? İsmail Küçükkaya Halk TV'yle anlaştı mı? Detaylar...

İSMAİL KÜÇÜKKAYA HALK TV’YE DÖNECEK Mİ?

Sosyal medyada ve bazı haber platformlarında yer alan bu iddialar, izleyiciler tarafından “İsmail Küçükkaya Halk TV’ye dönecek mi?” sorusunu daha da görünür hale getirdi. Ancak ortaya atılan bu iddialara ilişkin kesinleşmiş bir anlaşma bilgisi bulunmadığı da dikkat çekiyor.

Küçükkaya’nın uzun süredir ekranlardan uzak olması, medya kulislerinde farklı senaryoların konuşulmasına neden olurken, özellikle Halk TV’ye olası dönüşü en çok tartışılan başlık haline geldi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA HALK TV'YLE ANLAŞTI MI?

İddiaların artmasının ardından İsmail Küçükkaya sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak konuya netlik kazandırdı. Deneyimli sunucu, hakkındaki anlaşma iddialarına doğrudan yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

“Günaydın arkadaşlar; Bildiğiniz üzere ben 8 aydır çalışmıyorum.. Dünden beri çok yazılıp çizilmiş; bir açıklama yapmak zorundayım sanırım. Eylül ayına kadar çalışmayı düşünmüyorum. Öyle bir planım da yok”

Bu açıklama, “İsmail Küçükkaya Halk TV'yle anlaştı mı?” sorusuna yönelik beklentileri şimdilik net bir şekilde durdurmuş oldu. Küçükkaya’nın ifadeleri, yakın vadede herhangi bir televizyon kanalıyla ekranlara dönüş planı olmadığını ortaya koyuyor.