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İsmail Kartal'ın profesör olarak tanıttığı kişi kim?

İsmail Kartal'ın profesör olarak tanıttığı kişi kim?
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın teknik heyetiyle ilgili gazeteci Ahmet Selim Kul'dan dikkat çeken iddialar geldi. Kul, Kartal'ın daha önce "profesör" olarak tanıttığı kişinin doktora öğrencisi olduğunu ve bazı teknik heyet görevlendirmelerine ilişkin çarpıcı iddialar bulunduğunu öne sürdü. Peki, İsmail Kartal'ın profesör olarak tanıttığı kişi kim? Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe'de dördüncü kez teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal'ın teknik ekibine ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Gazeteci Ahmet Selim Kul, Kartal'ın daha önce "profesör" olarak tanıttığı kişinin akademik durumunun araştırıldığını ve bu kişinin doktora öğrencisi olduğunun görüldüğünü öne sürdü. Peki,  İsmail Kartal'ın profesör olarak tanıttığı kişi kim? İşte detaylar...

"PROFESÖR" OLARAK TANITILAN KİŞİYLE İLGİLİ İDDİA

HT Spor yayınında konuşan gazeteci Ahmet Selim Kul, İsmail Kartal'ın daha önce "profesör" olarak tanıttığı kişinin akademik unvanına ilişkin araştırma yaptıklarını belirtti. Kul, yaptıkları incelemede söz konusu kişinin profesör değil, doktora öğrencisi olduğunu iddia etti.

Ahmet Selim Kul, canlı yayında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İlk gün söyledim ben. İsmail Kartal'ın heyeti geliştirilmeli, dedim. Yani hocanın... Normalde bir haberin büyümesi gerekirdi de Türkiye'de haber okuma da kalmadığı için çok üzerinde durulmadı... İsmail Hoca'nın ‘profesör’ dediği kişi ne çıktı, biliyor musunuz? Doktora öğrencisi. Doktora öğrencisi çıktı. İsmail Hoca, ‘Profesör’ dedi ya! Ve bunların hepsi, ‘Ya ne olacak, görmezden gel’ oldu. Fenerbahçe teknik direktörü canlı yayına çıkıyor, ‘Benim ekibimde profesör var’ diyor. Bakıyoruz üniversiteye, araştırma yapıyoruz; doktora öğrencisi çıkıyor!"

TEKNİK HEYETTEKİ GÖREVLENDİRMELERLE İLGİLİ İDDİALAR

Kul, açıklamalarının devamında Fenerbahçe teknik heyetindeki bazı isimlerin görevlendirilme şekline ilişkin de iddialarda bulundu. Söz konusu kişinin, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın arkadaşı olduğunu öne süren Kul, bu kişinin Fenerbahçe A takım teknik heyetinde yer aldığını iddia etti.

Ahmet Selim Kul, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir tane çocuk Fenerbahçe altyapısında çalışıyor. Oğlunun arkadaşı diye A takım teknik heyetine giriyor. Kondisyonerleri anlattım, kaleci hocası vesaire... Teknik heyette bazı kişilerin tek görevi, oyuncular İsmail Hoca hakkında kötü bir şey söylerse onu yetiştirmek. Bunlar eskiden de böyleydi; eskiden bildiğimiz şeyler bunlar."

TEKNİK HEYET TARTIŞMASI

Fenerbahçe'nin antrenör ekibinde yer alan bazı isimlerin daha önce kariyerlerinde alt takımlarda görev yapmış olması da teknik heyet üzerinden yürütülen tartışmaların başlıkları arasında yer aldı.

Ahmet Selim Kul tarafından gündeme getirilen iddialara ilişkin kaynak metinde İsmail Kartal veya Fenerbahçe cephesinden herhangi bir yanıt yer almadı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
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