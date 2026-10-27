Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsmail Kartal kovuldu mu, istifa mı etti, İsmail Kartal gitti mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsmail Kartal kovuldu mu, istifa mı etti, İsmail Kartal gitti mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal dönemi resmen sona erdi. Galatasaray derbisinde alınan 2-1’lik yenilginin ardından gelen ayrılık haberiyle birlikte taraftarlar, deneyimli teknik adamın görevden alınıp alınmadığını merak etti. Bu nedenle “İsmail Kartal kovuldu mu?”, “istifa mı etti?” ve “İsmail Kartal gitti mi?” soruları gündemin ilk sırasına yerleşti.

Merak edilen sorunun yanıtı net: İsmail Kartal kovulmadı, istifa etti. Gün içinde istifasını sunan Kartal’ın talebi, sarı-lacivertli yönetim tarafından kabul edildi. Fenerbahçe, ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirerek deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. İşte İsmail Kartal’ın ayrılığına dair tüm ayrıntılar.

İSMAİL KARTAL KOVULDU MU?

Hayır. İsmail Kartal görevden alınmadı. Deneyimli teknik adam, Galatasaray yenilgisinin ardından kendi isteğiyle istifasını sundu ve bu talep yönetim tarafından kabul edildi.

İSMAİL KARTAL İSTİFA MI ETTİ?

Evet. Galatasaray derbisinin ardından yapılan antrenmanda takımının başında yer alan İsmail Kartal, antrenman sonrası istifasını Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer’e sundu. Kartal’ın ayrılık talebi, başkan ve yönetim tarafından kabul edildi.

FENERBAHÇE’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını KAP’a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevini yürüten İsmail Kartal’ın görevinden ayrılma kararını yönetimle paylaştığı ve kendisiyle karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

BU SEZON İKİNCİ KEZ İSTİFA ETTİ

İsmail Kartal, bu sezon ilk kez istifa etmedi. Deneyimli teknik adam, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Lyon maçının ardından da istifasını sunmuş, ancak bu istifa yönetim tarafından kabul edilmemişti. Göreve geri dönen Kartal için Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kendisi başkan olduğu sürece İsmail Kartal’ın takımın başında kalacağını söylemişti. Ancak Galatasaray yenilgisinin ardından sunulan ikinci istifa kabul edildi.

FENERBAHÇE’DE DÖRDÜNCÜ DÖNEMİ SONA ERDİ

İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin başına dördüncü kez gelmişti. Sarı-lacivertli kulübün hem futbolcusu hem de teknik direktörü olarak uzun yıllar görev yapan Kartal’ın bu dönemi, Galatasaray derbisinin ardından sona erdi. Fenerbahçe, derbide aldığı mağlubiyetle lider Galatasaray’ın 6 puan gerisine düştü.

İSMAİL KARTAL’IN SEZON PERFORMANSI

İsmail Kartal, bu sezon Fenerbahçe’nin başında tüm kulvarlarda 18 maça çıktı. Deneyimli teknik adam, bu maçlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 1,78 puan ortalaması yakaladı.

YERİNE KİM GELECEK?

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü henüz belli değil. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörünü bulana kadar takımı Dirk Kuyt’a emanet edecek. Hollandalı çalıştırıcının Göztepe maçında takımın başında olacağı belirtiliyor. Kalıcı teknik direktör için ise José Luis Mendilibar, Mattia Croci-Torti, Vincenzo Montella, Antonio Conte ve Volkan Demirel gibi isimlerin adı geçiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadri Alışık'ın hastane odasındaki görüntüleri yürekleri burktu

Yeşilçam efsanesinin hastane odasındaki son görüntüleri ortaya çıktı
Ne vize ne pasaport gerekiyor! Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor

Ne vize ne pasaport gerekiyor! Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor
Camavinga, Türkiye forması giydi

Türkiye forması giydi! Tanıdınız mı?
Gaziosmanpaşa'da minibüs kaldırıma daldı! Çocuklarını kenara iterek kurtaran anne hayatını kaybetti

Minibüs üzerlerine geldi! Son anda çocuklarını kenara itti
Erzurum'da 14 araçlık konvoyla kız istemeye gitti! Çekicideki otomobile patinaj yaptırdılar

Kız istemeye 14 araçlık konvoyla gitti! Sonunda özür diledi
Yeni nesil suç örgütünün yöntemi deşifre oldu! Örgüt yöneticisinin babası da gözaltında

Yöntemleri deşifre oldu! Birinin babası da gözaltında
Almanya'da bir öğretmenin 17 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldığı ortaya çıktı

Tek bir derse dahi girmeden 14 milyon TL'ye yakın maaş aldı