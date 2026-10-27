İsmail Kartal kovuldu mu, istifa mı etti, İsmail Kartal gitti mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Merak edilen sorunun yanıtı net: İsmail Kartal kovulmadı, istifa etti. Gün içinde istifasını sunan Kartal’ın talebi, sarı-lacivertli yönetim tarafından kabul edildi. Fenerbahçe, ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirerek deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. İşte İsmail Kartal’ın ayrılığına dair tüm ayrıntılar.

İSMAİL KARTAL KOVULDU MU?

Hayır. İsmail Kartal görevden alınmadı. Deneyimli teknik adam, Galatasaray yenilgisinin ardından kendi isteğiyle istifasını sundu ve bu talep yönetim tarafından kabul edildi.

İSMAİL KARTAL İSTİFA MI ETTİ?

Evet. Galatasaray derbisinin ardından yapılan antrenmanda takımının başında yer alan İsmail Kartal, antrenman sonrası istifasını Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer’e sundu. Kartal’ın ayrılık talebi, başkan ve yönetim tarafından kabul edildi.

FENERBAHÇE’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını KAP’a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevini yürüten İsmail Kartal’ın görevinden ayrılma kararını yönetimle paylaştığı ve kendisiyle karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

BU SEZON İKİNCİ KEZ İSTİFA ETTİ

İsmail Kartal, bu sezon ilk kez istifa etmedi. Deneyimli teknik adam, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Lyon maçının ardından da istifasını sunmuş, ancak bu istifa yönetim tarafından kabul edilmemişti. Göreve geri dönen Kartal için Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kendisi başkan olduğu sürece İsmail Kartal’ın takımın başında kalacağını söylemişti. Ancak Galatasaray yenilgisinin ardından sunulan ikinci istifa kabul edildi.

FENERBAHÇE’DE DÖRDÜNCÜ DÖNEMİ SONA ERDİ

İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin başına dördüncü kez gelmişti. Sarı-lacivertli kulübün hem futbolcusu hem de teknik direktörü olarak uzun yıllar görev yapan Kartal’ın bu dönemi, Galatasaray derbisinin ardından sona erdi. Fenerbahçe, derbide aldığı mağlubiyetle lider Galatasaray’ın 6 puan gerisine düştü.

İSMAİL KARTAL’IN SEZON PERFORMANSI

İsmail Kartal, bu sezon Fenerbahçe’nin başında tüm kulvarlarda 18 maça çıktı. Deneyimli teknik adam, bu maçlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 1,78 puan ortalaması yakaladı.

YERİNE KİM GELECEK?

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü henüz belli değil. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörünü bulana kadar takımı Dirk Kuyt’a emanet edecek. Hollandalı çalıştırıcının Göztepe maçında takımın başında olacağı belirtiliyor. Kalıcı teknik direktör için ise José Luis Mendilibar, Mattia Croci-Torti, Vincenzo Montella, Antonio Conte ve Volkan Demirel gibi isimlerin adı geçiyor.