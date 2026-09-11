Fenerbahçe'deki kariyeriyle Türk futbolunda önemli bir yere sahip olan İsmail Kartal, son gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi. Futbolseverler deneyimli teknik direktör hakkında bilgi edinmek için "İsmail Kartal kimdir?", "İsmail Kartal kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt arıyor. İşte İsmail Kartal'ın hayatı ve kariyeri...

İSMAİL KARTAL KİMDİR?

İsmail Kartal, eski milli futbolcu ve teknik direktördür. Futbolculuk döneminin önemli bölümünü Fenerbahçe'de geçiren Kartal, daha sonra teknik direktörlük kariyerine yöneldi. Fenerbahçe'de hem futbolcu hem yardımcı antrenör hem de teknik direktör olarak görev yapan deneyimli isim, Türk futbolunun tanınan teknik adamları arasında yer alıyor.

İSMAİL KARTAL KAÇ YAŞINDA?

İsmail Kartal, 15 Haziran 1961 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 65 yaşındadır.

İSMAİL KARTAL NERELİ?

İsmail Kartal, İstanbul'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine İstanbul'un köklü kulüplerinden Sarıyer'de başlayan Kartal, daha sonra Gaziantepspor ve Fenerbahçe formalarını giydi.

İSMAİL KARTAL'IN KARİYERİ

İsmail Kartal, futbolculuk kariyerinde Sarıyer, Gaziantepspor, Fenerbahçe, Denizlispor ve Adanaspor formaları giydi. Fenerbahçe'de 1983-1993 yılları arasında 10 sezon görev yapan Kartal, sarı-lacivertli takımla iki Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Türkiye Milli Takımı'nda da 6 kez forma giydi.

Teknik direktörlük kariyerine 2000 yılında Kardemir Karabükspor'da başlayan Kartal; Sivasspor, Mardinspor, Altay, Malatyaspor, Orduspor, Konya Şekerspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve Persepolis gibi takımlarda görev yaptı. Fenerbahçe ile 2014 yılında Türkiye Süper Kupası'nı kazanan Kartal, sarı-lacivertli takımın başında farklı dönemlerde görev aldı.