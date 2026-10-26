İsmail Kartal istifa etti mi, İsmail Kartal kovuldu mu (Galatasaray – Fenerbahçe)?

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Merak edilen sorunun yanıtı şimdilik net: İsmail Kartal istifa etmedi, Fenerbahçe yönetimi de deneyimli teknik adamla yollarını ayırdığına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak derbi yenilgisinin ardından taraftarların tepkisi ve takımın son haftalardaki görüntüsü, Kartal’ın geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. İşte derbi sonrasında yaşananlar ve İsmail Kartal’a dair son durum.

İSMAİL KARTAL İSTİFA ETTİ Mİ?

Hayır. Galatasaray derbisinin ardından İsmail Kartal’dan istifaya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Deneyimli teknik adamın görevine devam edip etmeyeceği konusunda kulüp cephesinden de resmi bir duyuru yapılmadı.

İSMAİL KARTAL KOVULDU MU?

Fenerbahçe yönetiminden İsmail Kartal’ın görevine son verildiğine dair bir açıklama bulunmuyor. Sarı-lacivertli kulübün, derbi yenilgisi ve artan taraftar tepkisinin ardından nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN KARTAL’A TEPKİ

Galatasaray karşısında alınan 2-1’lık mağlubiyetin ardından Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyada teknik direktör İsmail Kartal’a yönelik yoğun tepki gösterdi. Taraftarlar, özellikle derbideki oyun planını, kadro tercihlerini ve takımın son haftalardaki performansını eleştirdi. Derbiye Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi gibi önemli hücum oyuncularının yedek kulübesinde başlaması da eleştirilerin odağında yer aldı.

TEPKİLER İLK KEZ GÜNDEME GELMİYOR

İsmail Kartal’a yönelik taraftar tepkisi derbiyle başlamadı. Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag ile 2-0 öne geçtiği maçta 90. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalmasının ardından da sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerden uzun süre istifa çağrısında bulunmuştu. Kartal, o maçın bitiş düdüğünün ardından oyuncularını beklemeden soyunma odasının yolunu tutmuştu. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde ilk üç maçta galibiyet alamamıştı.

GÖZLER YÖNETİMİN KARARINDA

Derbi yenilgisi ve son haftalardaki kötü gidişatın ardından tepkilerin odağına yerleşen İsmail Kartal’ın geleceği, Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde atacağı adımlara bağlı olarak netlik kazanacak. Sarı-lacivertliler, 4 Kasım’da UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Liverpool’u ağırlayacak. Taraftarlar ise kulüpten gelecek açıklamayı merakla bekliyor.