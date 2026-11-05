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İsmail Kartal hangi takıma gitti, İsmail Kartal hangi takımın hocası olacak?

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İsmail Kartal hangi takıma gitti, İsmail Kartal hangi takımın hocası olacak?
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Fenerbahçe'deki dördüncü dönemini 27 Ekim 2026'da noktalayan deneyimli teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni adresi şekillenmeye başladı. Sarı-lacivertli kulüpten ayrılmasının ardından geleceği merak edilen 65 yaşındaki teknik adama İran'dan sürpriz bir teklif geldi. İran Süper Ligi ekiplerinden Tractor FC'nin Kartal için harekete geçtiği ve taraflar arasında görüşmelerin başladığı öğrenildi.

Daha önce İran'ın köklü kulüplerinden Persepolis'i çalıştıran Kartal'ın teklife sıcak baktığı belirtiliyor. Tarafların anlaşması halinde deneyimli çalıştırıcının yeniden İran'a dönmesi gündemde. İşte İsmail Kartal'ın yeni takımına ilişkin bilinenler ve Tractor FC ile yürütülen görüşmelerin detayları.

İSMAİL KARTAL HANGİ TAKIMA GİTTİ?

İsmail Kartal henüz yeni bir takımla anlaşmadı. Ancak İran Süper Ligi ekibi Tractor FC, teknik direktörlük görevi için deneyimli çalıştırıcıya resmi teklif sundu. Taraflar arasında sözleşme görüşmeleri başladı. Kartal'ın Tractor FC ile anlaşması halinde kariyerine bir kez daha İran'da devam etmesi bekleniyor.

İSMAİL KARTAL HANGİ TAKIMIN HOCASI OLACAK?

İsmail Kartal'ın yeni takımının İran ekibi Tractor FC olması gündemde. Salim Manav'ın haberine göre Tractor FC, teknik direktörlük görevi için Kartal ile doğrudan temasa geçti. Kulüp yönetiminin deneyimli çalıştırıcıya resmi teklifini ilettiği ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği aktarıldı. Tarafların sözleşme şartlarında anlaşması halinde Kartal'ın kısa süre içinde İran'a giderek resmi imzayı atabileceği öne sürülüyor. Ancak henüz kesinleşmiş bir anlaşma bulunmuyor.

TRACTOR FC RESMİ TEKLİFİNİ SUNDU

İran Süper Ligi'nde zirve mücadelesi vermeyi hedefleyen Tractor FC yönetimi, takımın başına tecrübeli bir teknik direktör getirmek istiyor. Kulüp yönetiminin bu doğrultuda İsmail Kartal'ı öncelikli adaylar arasında değerlendirdiği ve deneyimli teknik adama resmi teklifini ilettiği belirtildi.

İSMAİL KARTAL TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Daha önce Persepolis'te görev yapan İsmail Kartal'ın, İran futbolunu yakından tanıması nedeniyle Tractor FC'nin teklifine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Deneyimli çalıştırıcının yeniden İran'da görev yapma fikrine sıcak baktığı kaydedildi. Kartal'ın teknik direktörlük kariyerine İran'da devam edip etmeyeceği, Tractor FC ile yürütülen görüşmelerin sonucunda netleşecek.

İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE'DEN NEDEN AYRILDI?

İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki dördüncü dönemine şampiyonluk hedefiyle başladı. Ancak alınan sonuçların ardından eleştirilerin odağı haline geldi. Özellikle Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyetin ardından üzerindeki baskı artan deneyimli teknik adam, 27 Ekim 2026'da sarı-lacivertli yönetimle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirdi. Sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Kartal'ın ayrılığının ardından takımı geçici olarak çalıştıran Dirk Kuyt yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup etti.

İSMAİL KARTAL KİMDİR?

İsmail Kartal, 65 yaşındaki Türk teknik direktör. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe başlayan Kartal, kariyeri boyunca dört farklı dönemde Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevini üstlendi. Süper Lig'de birçok kulübü çalıştıran deneyimli çalıştırıcı, yurt dışında ise İran ekibi Persepolis'te görev yaptı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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