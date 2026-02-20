İsmail Hacıoğlu ne açıklama yaptı? Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu ne dedi, aylık geliri ne kadar?

Gündeme gelen son gelişmelerin ardından kamuoyunun odağı İsmail Hacıoğlu'na çevrildi. Gözaltı süreciyle ilgili ortaya atılan iddialar ve savcılık ifadesine dair paylaşılan bilgiler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle yaptığı açıklamalar ve aylık gelir beyanı en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

İSMAİL HACIOĞLU NE AÇIKLAMA YAPTI?

İSMAİL HACIOĞLU NE DEDİ?

2. Sayfa programında aktarılan habere göre İsmail Hacıoğlu'nun savcılık ifadesinde; esrarı ilk kez Hollanda'da merak nedeniyle denediğini, zaman zaman kullanmaya devam ettiğini, maddeyi Telegram üzerinden sipariş ettiğini, satıcılarla yüz yüze görüşmediğini ve ödemeleri "posta kutusu yöntemi" ile yaptığını söylediği iddia edildi.

İSMAİL HACIOĞLU UYUŞTURUCU KULLANIYOR MU?

2. Sayfa haberinde zaman zaman kullandığını söylediği iddia ediliyor. Ancak bu bilginin doğruluğu ve resmi kaynaklara dayanıp dayanmadığı resmi olarak açıklanmadı.

İSMAİL HACIOĞLU'NUN AYLIK GELİRİ NE KADAR?

Aylık gelirinin 1 milyon TL olduğunu açıkladı.

Not: Bu bilgiler 2. Sayfa'nın İnstagram hesabından alınmıştır.