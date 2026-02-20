İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu kaç yaşında, nereli?

Ekranların ve beyazperdenin tanınan yüzlerinden İsmail Hacıoğlu, kariyeri kadar yaşam öyküsüyle de ilgi odağı olmaya devam ediyor. Başarılı projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncunun yaşı ve memleketi ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?

İsmail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk oyuncudur. Oyunculuğa ilkokul yıllarında sahneye çıkarak başlamış, ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde eğitim almıştır. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazanmış ancak ilk sınıfta eğitimini bırakmıştır. Babası, bir dönem Fenerbahçe'de forma giymiş eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Hacıoğlu'dur.

İSMAİL HACIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

30 Kasım 1985 doğumlu olan İsmail Hacıoğlu 40 yaşındadır.

İSMAİL HACIOĞLU NERELİ?

İsmail Hacıoğlu İstanbul doğumludur.

İSMAİL HACIOĞLU'NUN KARİYERİ

İsmail Hacıoğlu kariyerine 2001 yılında "Bana Şans Dile" filmiyle adım atmıştır. 2003 yılında "Karşılaşma" filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Umut Veren Genç Oyuncu ödülünü kazanarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Ardından "Sınav", "Kabadayı", "Çakal", "Ayla", "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu", "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" ve "Cem Karaca'nın Gözyaşları" gibi önemli sinema projelerinde rol almıştır. Televizyon kariyerinde ise "Koçum Benim", "Bir İstanbul Masalı", "Mehmetçik Kut'ül Amare", "Mahkum" ve "Cennetin Çocukları" gibi yapımlarda yer almıştır. Hem sinema hem de televizyon projelerindeki performanslarıyla Türk oyunculuk dünyasında önemli bir yer edinmiştir.