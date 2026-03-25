İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 25 Mart 2026 tarihinde yürüttüğü geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında, İsmail Behram Perinçekli hakkında da gözaltı kararı verildi. Peki, İsmail Behram Perinçekli neden gözaltına alındı? İsmail Behram Perinçekli kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

İSMAİL BEHRAM PERİNÇEKLİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Başsavcılık, soruşturmanın çerçevesini "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için yer, malzeme sağlama ve yakalanmayı zorlaştırma", "kullanmak için uyuşturucu satın alma veya bulundurma", "uyuşturucu kullanma" ve "fuhşa teşvik ve aracılık etme" gibi suçlamalar olarak açıkladı.

Bu soruşturma kapsamında toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama talimatı çıkarıldı; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı baskınlar düzenlenerek 14 kişi gözaltına alındı. Perinçekli'nin de bu isimler arasında yer aldığı listesinin açıklanmasının ardından kamuoyunda dikkat çekti.

Ancak henüz Perinçekli'nin üzerine atılı suçların spesifik içeriklerine dair resmi ayrıntılar kamuoyu ile paylaşılmadı ve soruşturmanın bu kısmı hâlen yürütülüyor. Savcılık veya emniyet makamlarından gelecek daha ayrıntılı açıklama, hakkındaki iddiaların kapsamını netleştirecektir.

İSMAİL BEHRAM PERİNÇEKLİ KİMDİR?

Güncel haber ve resmi basın açıklamalarında İsmail Behram Perinçekli hakkında kapsamlı biyografik bilgi yer almamaktadır. Diğer soruşturma kapsamındaki bazı isimler gibi Perinçekli de listesinin yayınlanmasından sonra gündeme gelmiş olup kişisel geçmişi, eğitim-durma, mesleki faaliyetleri ve sosyal çevresiyle ilgili güvenilir kaynaklar tarafından doğrulanmış bilgiler henüz paylaşılmadı.

Bu nedenle şu aşamada Perinçekli için yalnızca "soruşturma kapsamında adı geçen şüpheli" tanımı kullanılabiliyor; kamuya açık biyografik profil oluşturacak bir detay bulunmamaktadır.

İSMAİL BEHRAM PERİNÇEKLİ KAÇ YAŞINDA?

Perinçekli'nin yaşı ile ilgili resmi açıklanmış bir bilgi kamuya ulaşmış değil.

İSMAİL BEHRAM PERİNÇEKLİ NERELİ?

Benzer şekilde, Perinçekli'nin memleketi, doğum yeri veya kökeni ile ilgili de şu ana kadar basın veya açıklanmış resmi belgelerde net bir bilgi yer almamıştır.

İSMAİL BEHRAM PERİNÇEKLİ NE İŞ YAPIYOR?

Şu anda İsmail Behram Perinçekli'nin mesleği, çalışma alanı veya kamuya mal olmuş bir profesyonel profili ile ilgili güvenilir kaynaklardan edinilmiş bir bilgi yoktur.