İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI: 10 Kasım 2026 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?

İstanbul'da sonbahar yağışlarının etkisiyle barajlardaki su seviyeleri yakından takip ediliyor. Kent genelinde etkili olan yağışların ardından gözler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere çevrildi. Peki, 10 Kasım 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, hangi barajda doluluk oranı en yüksek ve en düşük seviyede? Detaylar...

10 KASIM 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

İSKİ'nin 10 Kasım 2026 tarihli hidrolik ölçümlerine göre, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 ana barajın genel doluluk oranı yüzde 61,81 olarak kaydedildi. Sonbahar yağışlarının ardından açıklanan verilerde barajların doluluk seviyeleri farklılık gösterdi.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI

İSKİ'nin 10 Kasım 2026 tarihli verilerine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı: %82,71

Darlık Barajı: %94,02

Elmalı Barajı: %69,6

Terkos Barajı: %52,16

Alibey Barajı: %79,18

Büyükçekmece Barajı: %41,35

Sazlıdere Barajı: %42,97

Istrancalar Barajı: %78,61

Kazandere Barajı: %11,85

Pabuçdere Barajı: %7,55

Açıklanan oranlara göre İstanbul'da doluluk seviyesi en yüksek baraj yüzde 94,02 ile Darlık Barajı oldu. En düşük doluluk oranı ise yüzde 7,55 ile Pabuçdere Barajı'nda ölçüldü.